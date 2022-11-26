Nothing Phone (1) получил обновление с улучшенной поддержкой AirPods

Смартфон Nothing Phone (1) получил обновление под номером 1.1.7. Апдейт приносит ряд улучшений, повышает стабильность и безопасность системы.

Среди улучшений отмечается давно обещанная поддержка отображения процента заряда батареи AirPods. Также исправили ошибку с отображением состояния батареи и уведомлений WhatsApp на заблокированном экране.

Вес апдейта около 70 Мб. Выход прошивки на базе Android 13 ожидается в первой половине 2023 года.

В России Nothing Phone (1) официально не представлен, но его уже начали продавать в «М.Видео». Более подробно об этом можно почитать тут.