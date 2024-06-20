Nothing Phone (1) получил обновление ОС 2.5.6

Спустя неделю после выхода обновления операционной системы Nothing OS 2.5.6 на Nothing Phone (2), свой апдейт получил и Phone (1).
Список изменений Nothing OS 2.5.6 для Nothing Phone (1)
Новые функции:
- Функция «Скрыть панель навигации» для более полного погружения в полноэкранный режим. Доступ осуществляется через Настройки > Система > Жесты > Режим навигации > Навигация жестами > Скрыть панель навигации
- Оптимизировали взаимодействие при редактировании виджетов на главном экране. Теперь при длительном нажатии на виджеты можно получить доступ к его контекстному меню
- Свайп по ползунку яркости в настройках Glyph интерфейса для более точной настройки яркости Glyph
- Поддержка функции Ultra HDR в Камере, поддерживающая эффект XDR для фотографий
Улучшения:
- Механизм восстановления при нештатных состояниях вызова для повышения стабильности вызовов
- Обеспечение отключения экрана при нажатии кнопки питания во время входящего вызова для обеспечения приватности и предотвращения случайных прикосновений
- Поддержка отправки и получения SMS через 5G для некоторых операторов связи
- Поддержка VoWiFi для некоторых операторов связи
Исправления ошибок:
- Исправили проблему, вызывавшую проблемы с записью в WhatsApp в определенных случаях
- Решили проблему, из-за которой при наборе номера 111 в Великобритании в некоторых случаях происходило перенаправление на номер экстренной помощи 999
- Исправили проблему, из-за которой при подключении к автомобильному Bluetooth постоянно всплывала полоска громкости
Как установить Nothing OS 2.5.6 на Nothing Phone (1)
Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.
Скачать обновление Nothing OS 2.5.6 для Nothing Phone (2) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.5 согласно инструкции.