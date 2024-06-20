Nothing Phone (1) получил обновление ОС 2.5.6

Спустя неделю после выхода обновления операционной системы Nothing OS 2.5.6 на Nothing Phone (2), свой апдейт получил и Phone (1).

Список изменений Nothing OS 2.5.6 для Nothing Phone (1)

Новые функции:

Функция «Скрыть панель навигации» для более полного погружения в полноэкранный режим. Доступ осуществляется через Настройки > Система > Жесты > Режим навигации > Навигация жестами > Скрыть панель навигации

Оптимизировали взаимодействие при редактировании виджетов на главном экране. Теперь при длительном нажатии на виджеты можно получить доступ к его контекстному меню

Свайп по ползунку яркости в настройках Glyph интерфейса для более точной настройки яркости Glyph

Поддержка функции Ultra HDR в Камере, поддерживающая эффект XDR для фотографий

Улучшения:

Механизм восстановления при нештатных состояниях вызова для повышения стабильности вызовов

Обеспечение отключения экрана при нажатии кнопки питания во время входящего вызова для обеспечения приватности и предотвращения случайных прикосновений

Поддержка отправки и получения SMS через 5G для некоторых операторов связи

Поддержка VoWiFi для некоторых операторов связи

Исправления ошибок:

Исправили проблему, вызывавшую проблемы с записью в WhatsApp в определенных случаях

Решили проблему, из-за которой при наборе номера 111 в Великобритании в некоторых случаях происходило перенаправление на номер экстренной помощи 999

Исправили проблему, из-за которой при подключении к автомобильному Bluetooth постоянно всплывала полоска громкости

Как установить Nothing OS 2.5.6 на Nothing Phone (1)

Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.

Скачать обновление Nothing OS 2.5.6 для Nothing Phone (2) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.5 согласно инструкции.