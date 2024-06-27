Приложение Rutube снова доступно в App Store

Приложение отечественного видеохостинга Rutube вновь стало доступно в App Store. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе сервиса.

Напомним, приложение удалили из магазина Apple 17 июня. Причины такого решения не объяснялись.

В 2022 году компания Apple выдвинула условие перед Rutube: либо скрыть контент российских государственных СМИ в их приложении для iOS, либо ограничить его доступность за пределами определённых стран. В итоге сначала видеосервис был доступен только в России, Беларуси и Казахстане, но в дальнейшем — исключительно в Российской Федерации.