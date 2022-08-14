Nothing Phone (1) разобрали на видео и обнаружили отсылку к Покемонам

Зарубежный блогер под ником JerryRigEverything опубликовал на YouTube-канале разбор смартфона Nothing Phone (1). Он показал, как сделана архитектура девайса, особенно его задняя панель со светодиодами.

После снятия задней панели, автор канала обнаружил множество пластиковых вставок и 900 диодов, которые прикрыты белой клейкой лентой.

Самое интересное, что под батареей есть кабели с маркировкой Pokemon USB FPCA. Больше подробностей на видео.

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