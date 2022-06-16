Nothing Phone (1) получит лимитированную серию

Загадочный смартфон Nothing Phone (1) продолжает интриговать всё больше, хотя до его анонса осталось меньше месяца. Вчера мы видели смартфон на видео, а сегодня появились подробности об «особой» серии.

По слухам, новинка обзаведётся лимитированной серией с эксклюзивным порядковым номером. Всего тираж таких устройств составит около 1000 экземпляров. Чем именно такое устройство будет отличаться от базового, пока не совсем ясно. Есть предположения, что рамки будут выполнены из нержавеющей стали вместо алюминия, а в качестве дополнения появится супер скоростная зарядка.

Официальная презентация Nothing Phone (1) состоит 12 июля.

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