Nothing опубликовала видео-тизер бюджетного CMF Phone 1

Nothing продолжает подогревать интерес к своему первому смартфону под суббрендом CMF. На этот раз компания опубликовала видео-тизер, который демонстрирует колесико в правой нижней части крышки CMF Phone 1.

Важно, что в видео-тизере Nothing показала сразу три устройства, которые потенциально могут дебютировать вместе с CMF Phone 1 в середине июля. Подробнее об этом – в нашем материале.

Напомним, редакции The GEEK удалось выяснить, что одной из фишек нового бюджетного смартфона станет возможность смены задних крышек. Также упоминается о колесике в том же правом нижнем углу крышки, которое, вероятно, будет многофункциональным.

В частности, похожий механизм используется в наушниках CMF Neckband Pro, где колесо выполняет несколько задач: регулировку громкости, паузу, воспроизведение, переключение треков, а также прием и отклонение входящих звонков.