Новости

CMF by Nothing тизерит сразу три новых устройства

Накануне Nothing опубликовала видео-тизер, в котором компания продемонстрировала колесико в новом бюджетном смартфоне CMF Phone 1. Однако мало кто заметил, что в ролике фигурируют сразу несколько неанонсированных устройств.

Как отмечает инсайдер Technerd, в ролике компания показали сразу три новых продукта CMF by Nothing:

  • CMF Buds 2
  • CMF Phone (1)
  • CMF Watch Pro 2

Напомним, первый бюджетный смартфон CMF Phone 1 должен дебютировать уже в середине июля. Скорее всего, к презентации Nothing готовит еще как минимум два новых устройства – наушники и часы.

👍 Хочешь больше? Подписывайся на The GEEK в Телеграм и VK

Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной

Обзоры на The GEEK