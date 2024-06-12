CMF by Nothing тизерит сразу три новых устройства

Накануне Nothing опубликовала видео-тизер, в котором компания продемонстрировала колесико в новом бюджетном смартфоне CMF Phone 1. Однако мало кто заметил, что в ролике фигурируют сразу несколько неанонсированных устройств.

Как отмечает инсайдер Technerd, в ролике компания показали сразу три новых продукта CMF by Nothing:

CMF Buds 2

CMF Phone (1)

CMF Watch Pro 2

Напомним, первый бюджетный смартфон CMF Phone 1 должен дебютировать уже в середине июля. Скорее всего, к презентации Nothing готовит еще как минимум два новых устройства – наушники и часы.