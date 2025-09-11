Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

В июле 2025 года Samsung представила Galaxy Z Fold 7 — обновлённый складной смартфон с акцентом на внешний экран и корпус. В этом обзоре рассказываю, что изменилось в новом поколении и стоит ли переходить с прошлогодней модели.

Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 7

Модель: Samsung Galaxy Z Fold 7 (SM-F966B/DS)

Габариты: в разложенном виде — 143.2×158.4×4.2 мм в сложенном виде — 72.8×158.4×8.9 мм вес — 215 грамм

Дисплей: внешний — 6.5 дюймов, Dynamic AMOLED 2X, 2520×1080 пикселей, 120 Гц, до 2600 нит, Corning Gorilla Glass Ceramic 2 внутренний — 8 дюймов, Dynamic AMOLED 2Х, 2184×1968 пикселей, 120 Гц, до 2600 нит

Процессор: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

ОЗУ: 12 ГБ LPDDR5X

Память: 256 ГБ UFS 4.0

Камеры: основная — 200 Мп, Samsung HP2, 1/1.3, f/1.7, OIS ультраширокоугольная — 12 МП, f/2.2 телефото — 10 Мп, f/2.4, 3-кратный оптический зум фронтальная — 10 Мп, f/2.2

Батарея: 4400 мАч, быстрая проводная зарядка 25 Вт, беспроводная 15 Вт, реверсивная 4.5 Вт

Безопасность: встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP48

ОС: OneUI 8 (Android 16), поддержка программного обеспечения до 31 июля 2032 года

Связь и интерфейсы: Wi-Fi 7, LTE, 5G, Bluetooth 5.4, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, USB Type-C, NFC, две SIM-карты, eSIM

Цена на момент обзора: 179 990 ₽

Дизайн. 4,2 мм — тоньше некуда

Samsung не стала кардинально менять дизайн, поэтому Galaxy Z Fold 7 на первый взгляд может показаться знакомым. Но когда берешь его в руку, то понимаешь — это уже не тот «кирпич», каким были первые раскладушки. Смартфон стал тоньше, легче и удобнее в повседневном использовании.

У меня на обзоре версия в синем цвете — оттенок спокойный и неброский. Есть еще черный и серебристый, и все они смотрятся сдержанно, без лишнего блеска.

На некоторых рынках доступен и эксклюзив в фирменном интернет-магазине — мятный Galaxy Z Fold 7. Вот, на что было бы действительно интересно взглянуть!

Материалы корпуса — лютый премиум: алюминий Armor Aluminum, стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 снаружи и Gorilla Glass Ceramic 2 на внешнем дисплее. Сборка монолитная, ничего не люфтит и не скрипит. В руке устройство воспринимается цельным, даже несмотря на складную конструкцию.

Главное изменение — толщина. В раскрытом виде каждая половинка всего 4,2 мм, а в сложенном — 8,9 мм. Его ближайшим конкурентом является HONOR Magic V5: в сложенном виде всего 8,8 мм, а в разложенном — 4,2 мм. На этом фоне в сети даже разразился скандал. Фанаты пытались выявить по-настоящему самую тонкую раскладушку. Но сейчас не об этом.

В реальной жизни тонкий корпус позволяет использовать Galaxy Z Fold 7 в качестве обычного смартфона. К тому же, внешний экран стал шире и удобнее, теперь он почти не отличается от дисплеев классических моделей.

Но есть и нюансы. Зазор между половинками почти исчез — красиво, но из-за этого раскрывать смартфон неудобно. Механизм очень тугой, приходится помогать второй рукой.

С другой стороны, именно благодаря этому шарнир рассчитан на 500 тысяч открытий-закрытий. Хотя в экстремальных условиях (например, при -20°C) этот ресурс заметно падает.

Из мелочей — USB-C занимает почти всю толщину корпуса, слот для SIM-карт перенесен наверх, а кнопка питания со встроенным сканером отпечатков расположена справа. Работает он быстро, но расположение спорное — большой палец чаще попадает на качельку громкости. При этом для разблокировки можно использовать и распознавание по лицу.

Еще один компромисс — блок камер заметно выступает над корпусом, поэтому на столе смартфон лежит неровно и «шатается», если нажимать на экран. Если разложить, то ситуация особо не меняется. В итоге приходится брать его в руки.

Кстати, корпус Galaxy Z Fold 7 защищен по стандарту IP48. Он не боится пыли и капель воды, однако «водные процедуры» ему противопоказаны от слова «совсем».

Экраны с нюансами

В Galaxy Z Fold 7 оба дисплея слегка подросли, и это сразу чувствуется. Внешний экран теперь 6,5 дюйма с соотношением сторон 21:9. Раньше он был узким, а теперь «фолдом» можно пользоваться как обычным смартфоном: печатать одной рукой, пролистывать ленту или отвечать в мессенджерах.

Радует, что это больше не «урезанный» дисплей, а полноценный рабочий экран. В моем случае именно его я чаще использовал в повседневных задачах. Парадокс, правда?

Когда раскладываешь смартфон, то «случается магия» и перед нами предстает планшет. Внутри — почти квадратный 8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2184×1968 и адаптивной частотой 1–120 Гц.

На таком экране удобно делать буквально все: смотреть кино, читать статьи, работать с документами, вести переписки сразу в нескольких приложениях. Особенно ценишь это в дороге, когда планшет с собой таскать не хочется, а смартфон справляется с его многозадачностью.

Есть и нюансы:

При просмотре фильмов заметны черные полосы по бокам — из-за квадратных пропорций дисплея. Но уже через пару дней перестаешь обращать внимание.

Складка посередине осталась, но видна только под углом и в использовании не мешает.

Типичное для устройств Samsung мерцание экрана никуда не пропало. Лично мне не мешает, а вы судите сами, насколько это допустимо в современных реалиях.

Глянцевое покрытие внутреннего дисплея моментально собирает отпечатки пальцев.

Фронтальная камера вернулась в вырез — шаг назад в плане футуристичности, зато качество фото стало лучше, а угол обзора шире. Лично мне такой вариант кажется более разумным.

Что касается яркости, то заявлено до 2600 нит. К внешнему экрану никаких претензий нет, даже при попадании прямых солнечных лучей все читаемо. А вот картинку на внутреннем экране при таких же условиях видно хуже. Лично мне хотелось бы большой экран еще ярче, но вероятно дело в конструкции гибких дисплеев. С аналогичной проблемой я столкнулся в Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. В помещении же яркости хватает с запасом.

Отдельный момент — отсутствие поддержки S Pen. Для кого-то это станет разочарованием, особенно для тех, кто привык рисовать или редактировать заметки прямо на экране. Но если использовать смартфон больше для потребления контента, чем для творчества, этот нюанс вообще не мешает.

Оба дисплея в Galaxy Z Fold 7 стали удобнее и качественнее. Но главный плюс — внешний экран наконец-то ощущается как у обычного смартфона. Это реально меняет опыт: теперь им можно пользоваться каждый день без компромиссов. Да и сам смартфон стал универсальнее.

Производительность. Мощный, но горячий

«Сердцем» Galaxy Z Fold 7 стал флагманский процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Это слегка разогнанная версия топового процессора Qualcomm. Варианты памяти: 12 или 16 ГБ оперативной LPDDR5X и от 256 ГБ до 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Уже по характеристикам понятно, что это устройство уровня флагмана, и на практике смартфон это подтверждает.

Предлагаю потихоньку отходить от «сухих» цифр, «попугаев» и «синтетики». Описать смартфон может лучше всего только реальный опыт эксплуатации. И проходив несколько недель с Galaxy Z Fold 7 я делюсь им с вами.

В повседневных задачах смартфон летает. Мессенджеры, браузер, видео и работа в нескольких приложениях одновременно — все идет без малейших тормозов.

С играми ситуация чуть интереснее. Genshin Impact и другие «тяжелые» проекты спокойно идут на высоких настройках в 60 fps. Но если засесть надолго, корпус начинает ощутимо греться, особенно в районе камер. Не сказать, что это критично, но спустя полчаса держать смартфон становится не так комфортно. Тут сказывается очень тонкий корпус — просто нет места для полноценного охлаждения.

Но давайте честно: Galaxy Z Fold 7 вряд ли покупают ради мобильного гейминга. А для «три в ряд», соцсетей, видео или даже тяжелых рабочих задач мощности хватает с запасом на годы вперед. Не зря Samsung обещает обновлять раскладушку до 2032 года.

Оболочка One UI 8 и Galaxy AI

«Из коробки» Galaxy Z Fold 7 работает на One UI 8 (Android 16). Как я уже говорил в обзорах других устройств Samsung, данная прошивка одна из лучших на рынке. Все выглядит аккуратно, без лишнего «шума». Интерфейс отлично оптимизирован под форм-фактор: при переходе с внешнего экрана на внутренний ничего не сбивается, а клавиатура может делиться на две части для удобного набора текста.

Естественно не обошлось без Galaxy AI. Здесь и перевод звонков в реальном времени, и генерация текста, и создание сводок по вызовам и просмотренным веб-страницам, а также ИИ-редактор фотографий и многое другое. А в качестве ИИ-ассистента выступает Google Gemini.

Одной из фишек, кстати, стала функция «Мой день». О ней я уже рассказывал в обзоре «народного флагмана» Galaxy Z Flip 7 FE. Если коротко, то смартфон ежедневно создает персональные сводки с погодой, событиями, напоминаниями и даже рекомендациями по видео. А вечером желает сладких снов и рассказывает, чего ждать утром.

Камеры на пять с минусом

Galaxy Z Fold 7 получил по-настоящему серьезный набор камер для фото и видео. Если раньше он напоминал скорее компромисс, то теперь главный модуль здесь тот же, что стоит в Galaxy S25 Ultra — 200 Мп с апертурой f/1.7. Он может снимать в разрешении 12 Мп, 50 Мп и 200 Мп. Снизу представлены все три варианта, а в дальнейшем исключительно стандартные 12-мегапиксельные кадры без ИИ-улучшений.

12 Мп / 50 Мп / 200 Мп

Днем он выдает четкие, яркие и детализированные фото со слегка перенасыщенной цветопередачей. В режиме «Ночь» камера неплохо справляется с шумами и отличается широким динамическим диапазоном. В целом снимки получаются очень качественными и приятными глазу.

Телевик на 10 Мп с трехкратным оптическим зумом — вероятно, самый частый объектив, который я использовал во время съемки на Galaxy Z Fold 7. Результат получается довольно приятный, резкий и детализированный. По цветам никаких вопросов — все передано максимально точно.

Максимальные возможности приближения выглядят следующим образом:

1x 2x 3c 10x 20x 30x

Широкоугольная камера на 12 Мп — типичный «середняк». При хорошем свете кадры красочные и ровные по геометрии. Но в сложных условиях сразу заметно падение качества. Для простых фото хватает, но ночью результат средний.

Что касается фронталок, то обе на 10 Мп. Внутренняя теперь в вырезе и с более широким углом обзора. Селфи стали более качественными, но на деле удобнее использовать основную камеру и внешний экран как видоискатель.

С видео смартфон справляется уверенно. Он умеет писать в 8K/30 fps, но это больше для галочки. В реальности оптимальным остается 4K/60 fps — плавная картинка, четкий фокус и моментальная смена объективов без задержек.

Автономность без прогресса

По автономности Galaxy Z Fold 7 не может порадовать чем-то новым. «Под капотом» все те же 4400 мАч. За последние годы Samsung так и не решилась увеличить емкость, хотя конкуренты уже активно экспериментируют с новыми решениями.

При повседневном использовании заряда хватает на полный день. В среднем выходит около 6-7 часов экрана. Если запустить игры, расход заметно выше. При этом между внешним и внутренним дисплеем разницы почти нет.

В коробке, как обычно, только кабель — блока питания не завезли. Для смартфона за такие деньги это выглядит как насмешка, но кажется все уже привыкли.

Скорость зарядки осталась прежней: 25 Вт по проводу и 15 Вт по беспроводной зарядке. Есть и реверсивная — можно подзарядить, например, наушники.

С 1% до 50% Galaxy Z Fold 7 заряжается примерно за 30 минут, полный цикл занимает около полутора часов. Цифры вполне адекватные, но для 2025 года хотелось бы быстрее.

Итого: кому стоит покупать Galaxy Z Fold 7

Главное, что я понял после нескольких недель с раскладушкой: Galaxy Z Fold 7 — устройство для тех, кто готов пользоваться им не только за характеристики, но и за формат, который по-прежнему остается уникальным.

Смартфон не стал частью моего быта, зато точно придется по вкусу тем, кто ценит сам форм-фактор и готов по полной использовать все его особенности. Возможность одним движением превратить телефон в мини-планшет или работать с контентом в несколько окон одновременно — это опыт, за который и приходится платить.

Как смартфон Galaxy Z Fold 7 — это, безусловно, флагман. Ультратонкий корпус, премиум-материалы, продуманная эргономика, производительное «железо», достойный набор камер и оптимизированная для «фолдов» One UI 8. Все это приправлено быстрой памятью и большим объемом ОЗУ, которого с головой хватает для работы в многозадачности.