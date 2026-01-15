Представлен iQOO Z11 Turbo — середняк на Snapdragon 8 Gen 5 с большой батареей | The GEEK
close
Новости

Представлен iQOO Z11 Turbo — середняк на Snapdragon 8 Gen 5 с большой батареей

Почти точная копия OnePlus 15R, но со своими особенностями.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:27

Компания iQOO представила в Китае новый среднебюджетный смартфон iQOO Z11 Turbo. Устройство оснащено 6,59-дюймовым LTPS OLED-экраном с частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит.

Аппаратной основой новинки стал процессор Snapdragon 8 Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и хранилище до 1 ТБ UFS 4.1. Автономность обеспечивает батарея на 7600 мАч с быстрой проводной зарядкой 100 Вт.

Для фото и видео предусмотрены три камеры: основная 200 Мп с OIS, широкоугольная 8 Мп и фронтальная 32 Мп. Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, распознавание лица, водозащита IP68/69 и OriginOS 6 из коробки.

Ценник на iQOO Z11 Turbo в Китае стартует от 2699 юаней (~30 400 рублей) за версию 12/256 ГБ. Максимальная конфигурация (16/1024 ГБ) обойдётся в 3999 юаней (~45 000 рублей).

id·217663·20260115_1827
Карл Пэй: Nothing поднимет цены на новые смартфоны в 2026 году
Инсайдер: iPhone 18 Pro получит подэкранный Face ID и круглый вырез под фронталку
Apple выпустила iOS 26.3 beta 2 для разработчиков
Какой iPhone купить в 2026 году?
Показан ИИ-смартфон размером с банковскую карту MindOne Pro и поворотной камерой
Эцио Аудиторе раздают бесплатно в RAID: Shadow Legends: коллаборация с Assassin’s Creed
Томас Шелби появился в PUBG Mobile: старт коллаборации с сериалом «Острые козырьки»
Продажи глобального OnePlus 15R стартовали на AliExpress
HONOR Magic 8 Pro Air получил официальную дату выхода
В сеть слили постеры HONOR Magic 8 Pro Air — конкурент iPhone Air в цвете iPhone 17 Pro
iQOO 15 Ultra официально анонсирован
AnTuTu назвал самые мощные смартфоны конца 2025 года
iQOO 15 официально вышел в России: цены и конфигурации
Флагманский iQOO 15 едет в Россию
Обзор IQOO 13
График обновления Ростест-смартфонов iQOO до OriginOS 6 (Android 16)
Представлен iQOO Neo 11 — экран 144 Гц, Snapdragon 8 Elite и батарея на 7500 мАч
Представлен iQOO 15 – топовый игровой флагман по доступной цене

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры