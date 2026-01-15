Представлен iQOO Z11 Turbo — середняк на Snapdragon 8 Gen 5 с большой батареей

Компания iQOO представила в Китае новый среднебюджетный смартфон iQOO Z11 Turbo. Устройство оснащено 6,59-дюймовым LTPS OLED-экраном с частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит.

Аппаратной основой новинки стал процессор Snapdragon 8 Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и хранилище до 1 ТБ UFS 4.1. Автономность обеспечивает батарея на 7600 мАч с быстрой проводной зарядкой 100 Вт.

Для фото и видео предусмотрены три камеры: основная 200 Мп с OIS, широкоугольная 8 Мп и фронтальная 32 Мп. Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, распознавание лица, водозащита IP68/69 и OriginOS 6 из коробки.

Ценник на iQOO Z11 Turbo в Китае стартует от 2699 юаней (~30 400 рублей) за версию 12/256 ГБ. Максимальная конфигурация (16/1024 ГБ) обойдётся в 3999 юаней (~45 000 рублей).