Nothing опубликовала тизеры CMF Phone 1 и Watch Pro 2

Компания Nothing продолжает подогревать интерес к своим новинкам, которые дебютируют уже через две недели. На этот раз компания опубликовала тизеры смартфона CMF Phone 1 и умных часов CMF Watch Pro 2.

Короткое видео с CMF Phone 1 подтверждает одну из главных фишек устройства, которую еще в начале июня эксклюзивно для The GEEK, раскрыл источник. Речь идет о возможности смены задних крышек смартфона.

Несколько дней назад сооснователь и глава отдела маркетинга Nothing Акис Евангелидис заявил, что CMF Phone 1 получит лучший процессор в своем ценовом сегменте.

Что касается CMF Watch Pro 2, то в отличие от своего предшественника, умные часы получат круглый циферблат и вращающийся безель. Напомним, фишкой всех трех устройств, которые анонсируют 8 июля, являются уникальные вращающиеся элементы управления.