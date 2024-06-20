Nothing: CMF Phone 1 получит лучший процессор в своем ценовом сегменте

Новый смартфон CMF Phone 1, который официально дебютирует 8 июля, получит лучший процессор в своем ценовом сегменте. Об этом заявил сооснователь и глава отдела маркетинга Nothing Акис Евангелидис.

Никаких подробностей он не раскрыл. Однако, согласно слухам, «сердцем» первого смартфона CMF by Nothing будет 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 7300, изготовленный по 4-нанометровому техпроцессу. Данный чипсет оснащен четырьмя ядрами Cortex-A78 (до 2,5 ГГц) и четырьмя ядрами Cortex-A55 (до 2 ГГц).

Он наследует основу от Dimensity 7050 и предлагает производительность, которая сопоставима с Snapdragon 778G+, используемым в смартфоне Nothing Phone (1). При этом «ультраэффективный» чип адаптировали для плавной работы с несколькими приложениями одновременно, ИИ-функций, комфортного игрового процесса и улучшения качества мобильной фотографии.