Nothing объявила дату презентации смартфона CMF Phone 1 и других устройств

Nothing объявила дату презентации своего нового смартфона CMF Phone 1 и других устройств. Мероприятие состоится 8 июля в 10:00 по британскому летнему времени (12:00 по московскому времени).

Также компания опубликовала видео-тизер, демонстрирующий уникальные вращающиеся элементы управления, которые станут ключевой особенностью предстоящих новинок.

Напомним, в рамках презентации ожидается дебют трех бюджетных устройств: смартфона CMF Phone 1, наушников CMF Buds 2 и умных часов CMF Watch Pro 2.

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