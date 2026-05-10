Huawei и Midea представили первые кондиционеры на HarmonyOS

В Китае представили первые интеллектуальные кондиционеры на базе HarmonyOS. Новинки разработаны Midea совместно с Huawei.
В линейку вошли модели Midea Air Conditioner Pro и Midea All-in-One Wind Pro. Их стоимость в Китае составляет 5399 и 7699 юаней соответственно.
Главной особенностью Midea Air Conditioner Pro стала интеграция с экосистемой HarmonyOS. На презентации представитель Huawei Юй Чэндун заявил, что компании планируют расширять сотрудничество в области чипов, операционных систем и устройств для умного дома.
Midea делает основной акцент на качестве воздуха в спальне. Кондиционер получил систему «Dual 37»: при уровне шума до 37 дБ устройство обеспечивает воздухообмен более 37 м³/ч.
Также внутри установлен датчик CO2. Он в реальном времени отслеживает концентрацию углекислого газа и автоматически регулирует подачу свежего воздуха. По заявлению компании, система поддерживает уровень CO2 ниже 1000 ppm даже во время сна при закрытых окнах.
Вместе с кондиционерами Midea и Huawei также показали системы вентиляции Meipont Wind God Eye True Fresh Air System и Floor Standing Air System.
Продажи устройств уже стартовали в магазинах HarmonyOS Smart Home и фирменных зонах Huawei Home Appliance.