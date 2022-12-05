Nothing ничего не зарабатывает на смартфоне Phone (1)

Основатель компании Nothing Карл Пей рассказал, что они ничего не зарабатывают с продаж необычного смартфона Phone (1). По его словам себестоимость устройства составляет $360, а в рознице оно появляется от $450. На сегодня продано около полмиллиона смартфонов.

Несмотря на такие заявления, увеличенный тираж позволит добиться выгодные цены на комплектующие от поставщиков. Тем самым компания сможет получать прибыль. Также Пей заявил, что в ближайших планах Nothing выпустить флагманский смартфон.

Если сравнивать Nothing Phone (1) с iPhone 14 Pro Max, то себестоимость последнего составляет около $500, а до покупателя он добирается уже за $1099. Не стоит забывать, что в $500 обходятся только запчасти, а также есть расходы на логистику, маркетинг, разработку ПО и прочие процессы.

В России Nothing Phone (1) можно приобрести за 45 тысяч рублей.