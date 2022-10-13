Появились концепты полноразмерных наушников Nothing Head (1)

Известный инсайдер Equal Leaks опубликовал концептуальные изображения новых полноразмерных наушников Nothing Head (1). Судя по ним, новинка получит полупрозрачный корпус и систему светодиодов.

На изображения показаны две версии — черная и белая. Также видно, что они оснащены разъёмом USB-C и колёсиком для регулировки громкости. Иных кнопок на них не видно.

На данный момент неясно, есть ли реальный прототип такого устройства, ведь представленные изображения — лишь фантазии дизайнеров. Также неясно, какие у них могут быть технические параметры, когда наушники могут выйти и по какой цене. Официальной презентации или заявлений со стороны компании Nothing пока не поступало.

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