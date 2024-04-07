Nothing готовит два новых смартфона

Бренд Nothing может выпустить ещё два новых смартфона. По крайней мере, так сообщает инсайдер под ником evowizz. По его данным сейчас компания работает над проектами под кодовыми именами «PacmanPro» и «Tetris».

Стоит отметить, что недавно вышедший Phone (2a) именовался «Pacman», поэтому вполне вероятно, что может появиться его продвинутая версия. Под именем «Tetris» может скрываться Nothing Phone (3) на новом чипсете Snapdragon 8s Gen 3.

CMF by Nothing

Интересно, что основатель Nothing Карл Пей заявлял, что не собирается штамповать смартфоны, а будет сосредоточен только на улучшении уже вышедших моделей. Однако в итоге появилась более доступная версия Nothing Phone и суббренд бюджетных устройств CMF. Похоже, что история с OnePlus повторяется.