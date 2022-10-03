Nokia X30 5G появился на европейском рынке

HMD Global запустила продажи смартфона Nokia X30 5G на европейском рынке. Новинка доступна по цене от €519.

Nokia X30 5G представили в начале сентября на выставке IFA 2022, которая проходила в Берлине. Устройство получило 6,43-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Гц. Процессором выступает Snapdragon 695, емкость аккумулятора — 4200 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки.

Основная камера двойная — 50 и 13 Мп, у фронтальной камеры 16 Мп.

Также у Nokia X30 5G есть датчик NFC, защита от воды по стандарту IP67 и Android 12 из коробки. Производитель обещает поддержку обновлений до Android 15.

Версия с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти обойдет покупателю в €519, за 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной придется отдать €549.

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