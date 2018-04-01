«Ночной режим» на смартфоне может мешать крепкому сну

Казалось, что специальный «ночной режим» в смартфонах должен обезопасить глаза пользователя и помочь ему лучше заснуть. Однако выяснилось, что желтый свет может навредить больше, чем экран в стандартном режиме. Такой вывод сделали ученые из Манчестерского университета.

Стоит учитывать, лабораторные испытания проходили только на мышах. Для них был подготовлен различный источник света с переходом на цветовые температуры. Животные испытывали большую чувствительность к желтому свету, чем к синему. Таким образом использование синего фильтра даёт мозгу сигнал, что спать еще рано.

Также можно сделать вывод, что именно яркий жёлтый свет связан с солнечным днём, а еще он используется в умных световых будильниках.

Но гораздо проще не использовать смартфон за час до сна, а провести время за чтением книги.