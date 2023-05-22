Nintendo прекращает платный ремонт консолей в России

Согласно информации от представителей технической поддержки Nintendo, компания не предоставляет услуги платного ремонта консолей на территории России. Эту информацию сообщает газета «Известия».

Пользователи Nintendo сталкиваются с ограничениями при необходимости замены экрана и других видов ремонта своих консолей в России. Однако гарантийный ремонт официально ввезенных в страну консолей продолжает выполняться.

В настоящее время владельцам устройств Nintendo, у которых истекла гарантия, приходится обращаться в неофициальные сервисные центры для получения необходимой помощи. Это вызывает определенные неудобства для российских фанатов популярной игровой платформы.

Nintendo пока не предоставила официальных комментариев относительно причин и перспектив возобновления услуг платного ремонта в России.