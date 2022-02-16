Nintendo закроет eShop для Wii U и 3DS

Компания Nintendo закроет цифровой-магазин eShop для портативных консолей Wii U и 3DS. Доступ будет закрыт в конце марта 2023 года. После, пользователи не смогут приобретать игры, загружать новый контент и демоверсии. Игрокам будет доступен функционал только для загрузки ранее купленных игр и дополнений.

Кроме закрытия, уже с 29 августа 2022 года, отключится возможность пополнять баланс учётной записи Nintendo eShop на устройствах Wii U и Nintendo 3DS через Nintendo eShop Card. Однако коды загрузки можно будет использовать до конца марта 2023 года.

Пользователи, объединившие свои средства, связанные с кодом Nintendo Network (используемые в Nintendo eShop для Wii U и Nintendo 3DS), со средствами, связанными с их учетной записью Nintendo (используемыми в Nintendo eShop для Nintendo Switch), смогут использовать объединенные средства для покупки контента на любой из этих консолей и систем до конца марта 2023 года. По прошествии этой даты средства можно будет использовать только для покупки контента на Nintendo Switch.

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