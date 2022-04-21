Nike выпустит кроссовки в стиле Hello Kitty

Появились первые фотографии кроссовок из скорой коллаборации Nike и Hello Kitty.

Совсем скоро выйдут кроссовки Nike Air Presto в расцветке Hello Kitty. Узнаваемый логотип разместят по всему верху и заднику кроссовок. Выпускаться модель будет только в синей расцветке с белыми вставками.

Nike Air Prest x Hello Kitty появятся в продаже в мае текущего года. Стоимость в США составит около $140.

Напомним, в начале года Razer выпустил целую серию геймерских аксессуаров в стиле Hello Kitty. Если соединить кроссовки NIke и аксессуары от Razer, то получится полная коллекция в фирменных цветах. Красота!

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