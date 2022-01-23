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Новости

Razer выпустила аксессуары в стиле Hello Kitty

Razer анонсировала коллекцию аксессуаров для фанатов Hello Kitty. Для выбора покупателей доступны игровое кресло, наушники, мышь и коврик. Все предметы выполнены в фирменном бело-розовом цвете.

Стоимость наушников Kraken BT Kitty Edition составляет 120$. У них есть ушки и бантик, а внутри дужки нанесены персонажи Hello Kitty.

Игровое кресло с Hello Kitty на радуге обойдется покупателям в $500, а комплект аналогичного коврика с мышью в 65$.

На официальном сайте устройств в наличии пока нет. Однако указано, что аксессуары скоро появятся в наличии.

Источник:
Razer

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