Nike выпустила новые кроссовки Adapt BB 2.0 с автоматической шнуровкой

Компания Nike запускает в продажу новые кроссовки Adapt BB 2.0. Главная их особенность — они самостоятельно зашнуровываются, без чьей-либо помощи.
Вторая версия таких кроссовок, также как и первая, рассчитана на баскетболистов. Новинка выпускается к Матчу всех звёзд НБА 2020.
Производитель сообщил, что Adapt BB 2.0 стали удобнее. Теперь кроссовки проще снимать-надевать, а в носки добавили элементы повышенной упругости. Управление по-прежнему совершается через приложение, подключиться к которому можно через Bluetooth. В нем доступны много функций: от регулирования посадки до смены цвета.
Кроссовки нужно заряжать раз в две недели с помощью специальной беспроводной станции-коврика.
Стоимость Nike Adapt BB 2.0 составляет $400.
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