Nike выпустила кроссовки в стиле PlayStation 5

Новые кроссовки от Nike выполнены в узнаваемой стилистике PlayStation 5 и получили соответствующее название – PG5.

В создании новой пары участвовали Nike, компания Sony и знаменитый баскетболист Пол Джордж. Текстура обуви в точности повторяет геймпад DualSense: в наличии вкраплениями из фирменных треугольников, квадратов, кружков и крестиков. На язычке левого кроссовка расположился логотип PG, а на правом – PlayStation.

Кроссовки PG5 появятся в продаже с 14 мая по цене от $120 или около 9 тысяч рублей. В России модель продаваться не будет.

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