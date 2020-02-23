Независимые разработчики создали игру про «Биониклов»
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Независимые разработчики создали игру про «Биониклов»

Команда независимых разработчиков представила трейлеры собственной игры Bionicle: Quest for Mata Nui. Да, речь идёт о тех самых «Биониклах» из LEGO.

По словам разработчиков они ведут работу над игрой уже шесть лет, но дата релиза до сих пор остаётся в тайне. Ведь даже ранний доступ к проекту создателей на интересует. Игра будет доступна бесплатно для Windows и macOS.

Интересно, что прав на создание игры по серии Бионкл у разработчиков нет, так как никакого лицензирования от LEGO они не запрашивали. Сами ребята уверены, что у правообладателей к ним не будет вопросов, потому что деньги за Bionicle: Quest for Mata Nui они брать не собираются.

Игра расскажет о сюжете самого первого поколения Биониклов, а действия будут разворачиваться в открытом мире на острове Мата Нуи. На выбор игрока будут доступны все шесть персонажей.

Разработчики Bionicle: Quest for Mata Nui гарантируют качественную графику, продвинутую систему прогресса, а также мультиплеерный режим до шести человек.

Последняя игра по серии Bionicle Heroes выходила в 2006 году на PS2, Xbox 360, Nintendo GameCube, DS и PC.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Комментарии

Лучшее за день

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить