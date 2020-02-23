Независимые разработчики создали игру про «Биониклов»

Команда независимых разработчиков представила трейлеры собственной игры Bionicle: Quest for Mata Nui. Да, речь идёт о тех самых «Биониклах» из LEGO.

По словам разработчиков они ведут работу над игрой уже шесть лет, но дата релиза до сих пор остаётся в тайне. Ведь даже ранний доступ к проекту создателей на интересует. Игра будет доступна бесплатно для Windows и macOS.

Интересно, что прав на создание игры по серии Бионкл у разработчиков нет, так как никакого лицензирования от LEGO они не запрашивали. Сами ребята уверены, что у правообладателей к ним не будет вопросов, потому что деньги за Bionicle: Quest for Mata Nui они брать не собираются.

Игра расскажет о сюжете самого первого поколения Биониклов, а действия будут разворачиваться в открытом мире на острове Мата Нуи. На выбор игрока будут доступны все шесть персонажей.

Разработчики Bionicle: Quest for Mata Nui гарантируют качественную графику, продвинутую систему прогресса, а также мультиплеерный режим до шести человек.

Последняя игра по серии Bionicle Heroes выходила в 2006 году на PS2, Xbox 360, Nintendo GameCube, DS и PC.