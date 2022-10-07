Правительство утвердило правила для электросамокатов

Правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи и подобные, называются СИМ (средства индивидуальной мобильности).

Согласно правилам, СИМ могут передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, но с ограничением по скорости в 25 км/ч, а масса устройства не должны быть выше 35 кг.

Также для СИМ появятся новые специальные знаки, которые будут разрешать, ограничивать или запрещать движение в определённых зонах. Принимать решение по их размещению будут местные власти.

Более того, пешеходы получают приоритет над СИМ при совместном передвижении. Также водителям СИМ на пешеходных переходах нужно будет спешиваться.

Электросамокаты любой массы могут передвигаться по правому краю проезжей части, но только водителям старше 14 лет и в местах с максимально разрешённой скоростью 60 км/ч. Электросамокаты, как и остальные участники движения по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

Новые правила не распространяются на обычные самокаты и ролики: их пользователи по-прежнему приравниваются к пешеходам.

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