В Россию приехали новые устройства HONOR CHOICE: смарт-часы, колонка и спортивные наушники

HONOR привезла для российского рынка новые устройства бренда HONOR CHOICE. Пользователи могут приобрести умные часы HONOR CHOICE Watch, наушники для бега Open-Ear True Wireless Earbuds и беспроводную колонку Speaker Pro.

Наушники с открытой конструкцией HONOR CHOICE Open-Ear True Wireless Earbuds получили 13,4 мм динамики с композитной диафрагмой. Есть встроенный микрофон, поддержка быстрой зарядки и брызгозащитный корпус.

На выбор доступны в черном и золотом цвете корпуса по цене 5990 рублей.

Смарт-часы HONOR CHOICE Watch обладают AMOLED-экраном 1,95 дюйма с разрешением 410х502 точек и минимальными рамками.

Часы в черном и белом цвете доступны по цене 6990 рублей.

Беспроводная колонка HONOR CHOICE Speaker Pro оснащена четырьмя динамиками с широкополосной мощностью 20 Вт, высокочастотной — 10 Вт и двумя пассивными излучателями.

Колонка продаётся в черном, белом и оранжевом цвете. Стоимость новинки составляет 6990 рублей без учета скидки 800 рублей, которая действует до 11 марта.