Нераспакованный редкий iPhone выставили на аукцион

На аукцион выставили запечатанный экземпляр оригинального iPhone с объемом памяти 4 ГБ. Начальная цена составила $10 000. Торги завершатся через 12 дней.

Напомним, прошлым летом подобное устройство было продано за рекордные $190 372, что на тот момент равнялось примерно 17,1 миллионам рублей.

Данный iPhone, выпущенный 29 июня 2007 года, предлагался в двух версиях — с 4 и 8 ГБ встроенной памяти. Однако базовая модель столкнулась с относительно низким спросом, поскольку многие покупатели предпочли заплатить дополнительно $100 за модель с большим объемом памяти. Через несколько месяцев после дебюта, Apple прекратила выпуск смартфона с 4 ГБ памяти, что и сделало его редчайшим экземпляром.