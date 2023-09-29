Некоторые внешние аккумуляторы отказываются заряжать iPhone 15

На Reddit появились сообщения от владельцев iPhone 15, которые рассказывают о некорректной работе смартфона с внешними аккумуляторами. Некоторые пользователи пожаловались, что их смартфон не заряжается от повербанков Anker PowerCore Slim 10k PD, а наоборот, iPhone 15 заряжает внешний аккумулятор.

Эта проблема связана с функцией реверсивной проводной зарядки, впервые представленной в серии iPhone 15. Она предполагает использование двусторонних кабелей USB-C, позволяя заряжать не только смартфон, но и другие устройства, такие как Apple Watch или AirPods. Однако, по отзывам пользователей, эта функция не всегда работает с аккумуляторами других производителей.

Представители Anker сообщили, что проблемы возникают при подключении смартфона к повербанку через порт USB-C. Однако, если использовать порт USB-A, зарядка происходит корректно. Компания заявила о намерении протестировать свои внешние аккумуляторы, чтобы найти решение этой проблемы.

Несмотря на отчеты о проблемах, издание MacRumors провело тестирование нескольких моделей внешних аккумуляторов с iPhone 15 и не выявило неполадок в их работе. Однако стоит отметить, что на рынке существует множество различных повербанков, и невозможно протестировать их все.