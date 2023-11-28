Nothing готовит бюджетную версию Phone (2): первые детали

Компания Nothing готовит упрощенную версию флагманского Nothing Phone (2), рассказал инсайдер Sanju Choudhary, предоставив некоторые детали новинки, которая, вероятно, получит название Phone (2a).

По его словам, Nothing Phone (2a) будет иметь 6,7-дюймовый AMOLED-экран с круглым вырезом для селфи-камеры в центре и прозрачную заднюю панель, как у Nothing Phone (1).

Источник утверждает, что видел устройство лично и опубликовал изображение. Это может свидетельствовать о том, что запуск нового смартфона может состояться в ближайшие недели.

Напомним, две недели назад появилась информация о том, что Nothing может анонсировать новый продукт уже в январе 2024 года. Тогда многие подумали на аксессуары, однако, вероятно, это может быть и бюджетный смартфон.