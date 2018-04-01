Названы сроки выхода EMUI 10 в России

Huawei назвала сроки выхода операционной системы EMUI 10 для российского рынка. Первыми апдейт получат флагманские смартфоны HUAWEI P30, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI Mate20 и HUAWEI Mate20 Pro. Другие модели бренда получат обновления OTA во втором квартале этого года.
Обновленный интерфейс EMUI 10.0 будет доступен для следующих устройств:
|Модели
|Время обновления в России
|HUAWEI P30 Pro
|Январь-февраль 2020
|HUAWEI P30
|Январь-февраль 2020
|HUAWEI Mate 20 Pro
|Январь-февраль 2020
|HUAWEI Mate 20
|Январь-февраль 2020
|HUAWEI P30 Lite
|Апрель-июнь 2020
|HUAWEI P Smart Z
|Апрель-июнь 2020
|HUAWEI P Smart 2019
|Апрель-июнь 2020
|HUAWEI Nova 5T
|Март-Май 2020;
|HUAWEI P20 Pro
|Апрель-июнь 2020
|HUAWEI P20
|Апрель-июнь 2020
Для обновления до EMUI 10 необходимо перейти в Настройки > Обновление ПО.
Новая версия интерфейса коснётся более 35 моделей смартфонов Huawei и откроет доступ к новым интеллектуальным функциям более чем 150 миллионам пользователей по всему миру.
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