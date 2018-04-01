Названы сроки выхода EMUI 10 в России

Huawei назвала сроки выхода операционной системы EMUI 10 для российского рынка. Первыми апдейт получат флагманские смартфоны HUAWEI P30, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI Mate20 и HUAWEI Mate20 Pro. Другие модели бренда получат обновления OTA во втором квартале этого года.

Обновленный интерфейс EMUI 10.0 будет доступен для следующих устройств:

Модели Время обновления в России HUAWEI P30 Pro Январь-февраль 2020 HUAWEI P30 Январь-февраль 2020 HUAWEI Mate 20 Pro Январь-февраль 2020 HUAWEI Mate 20 Январь-февраль 2020 HUAWEI P30 Lite Апрель-июнь 2020 HUAWEI P Smart Z Апрель-июнь 2020 HUAWEI P Smart 2019 Апрель-июнь 2020 HUAWEI Nova 5T Март-Май 2020; HUAWEI P20 Pro Апрель-июнь 2020 HUAWEI P20 Апрель-июнь 2020

Для обновления до EMUI 10 необходимо перейти в Настройки > Обновление ПО.

Новая версия интерфейса коснётся более 35 моделей смартфонов Huawei и откроет доступ к новым интеллектуальным функциям более чем 150 миллионам пользователей по всему миру.