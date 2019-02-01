Названы спецификации карт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070

Ресурс VideoCardz опубликовал новые данные относительно карт NVIDIA RTX 3000. И это уже полновесные характеристики.

Утверждается, что GeForce RTX 3090 оснащена графическим процессором GA102-300 с 5248 ядрами CUDA. У неё есть 24 ГБ видеопамяти GDDR6X с частотой 19,5 ГГц, шина данных шириной 384 бита, а максимальная пропускная способность памяти достигает 936 ГБ/сек. Потребляемая мощность равна 350 Вт. И её уже заметили в магазине.

В GeForce RTX 3080 используется тот же GPU, но у него 4352 ядра CUDA, также есть всего 10 ГБ памяти GDDR6X. Ширина шины данных — 320 бит. Частота памяти — 19 ГГц. Пропускная способность памяти ниже — 760 ГБ/сек. Энергопотребление GeForce RTX 3080 равно 320 Вт.

Наконец, GeForce RTX 3070 получит 8 ГБ памяти с частотой 16 ГГц и энергопотребление в 220 Вт. Модель графического чипа не уточняется. Первые две карты, как ожидается, покажут 1 сентября, а 3070 — в конце месяца.

Помимо этого, карты Ampere поддерживают шину PCIe 4.0, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a. Также они получат ядра Ray Tracing второго поколения и тензорные ядра третьего поколения.