Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

ASUS знала о проблемных адаптерах GeForce RTX 3080

В свете проблемы, которая постигла пользователей – Crush to Desktop, производители графических адаптеров GeForce RTX 3080 начали процесс модернизации. Правда, каждый это делает по-своему. Так, представители MSI в модели RTX 3080 Gaming X Trio решились лишь на замену одного конденсатора SP-Cap на целую группу MLCC, в Asus решили сделать это поглобальнее.

Все адаптеры линеек TUF и ROG Strix подвергнутся масштабному ремонту и все конденсаторы «виновной» группы будут заменены на элементы MLCC. Но и здесь есть нечто, на что обратили внимание самые любопытные. Ведь на рынке уже есть модели Asus TUF и они-то как раз, содержат элементы MLCC.

  • 2 24

Однако, на самых первых фотографиях этих же видеокарт, в них присутствуют элементы SP-Cap. На что это намекает? По всей видимости, представители Asus изначально предполагали возникновение такой проблемы и заменили эти элементы. Это дает некоторое преимущество адаптерам от Asus, которые сейчас выглядят наиболее предпочтительными на рынке для приобретения. Правда, недавно появилось решение в виде установки драйвера GeForce Game Ready 456.55 WHQL. Но в этом случае придется мириться с урезанием частоты GPU.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Источник:
Videocardz
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить