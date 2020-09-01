ASUS знала о проблемных адаптерах GeForce RTX 3080

В свете проблемы, которая постигла пользователей – Crush to Desktop, производители графических адаптеров GeForce RTX 3080 начали процесс модернизации. Правда, каждый это делает по-своему. Так, представители MSI в модели RTX 3080 Gaming X Trio решились лишь на замену одного конденсатора SP-Cap на целую группу MLCC, в Asus решили сделать это поглобальнее.

Все адаптеры линеек TUF и ROG Strix подвергнутся масштабному ремонту и все конденсаторы «виновной» группы будут заменены на элементы MLCC. Но и здесь есть нечто, на что обратили внимание самые любопытные. Ведь на рынке уже есть модели Asus TUF и они-то как раз, содержат элементы MLCC.

Однако, на самых первых фотографиях этих же видеокарт, в них присутствуют элементы SP-Cap. На что это намекает? По всей видимости, представители Asus изначально предполагали возникновение такой проблемы и заменили эти элементы. Это дает некоторое преимущество адаптерам от Asus, которые сейчас выглядят наиболее предпочтительными на рынке для приобретения. Правда, недавно появилось решение в виде установки драйвера GeForce Game Ready 456.55 WHQL. Но в этом случае придется мириться с урезанием частоты GPU.