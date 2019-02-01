NVIDIA представила видеокарты GeForce RTX 3070, 3080 и 3090

NVIDIA официально представила флагманские видеокарты GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. Последняя позволит запускать игры в разрешении 8K при 60 к/с.

В качестве основы новинки используется архитектура Ampere базирующиеся на RTX 2.0 с удвоенной производительностью RT-блоков и чипе GA102-300 с шиной 384 бит. RTX 3090 обладает 24 ГБ видеопамяти типа GDDR6X, поддержкой AV1 Decode и HDMI 2.1.

Стоимость RTX 3090 составляет $1499 или 135 тысяч рублей. В России карта появится 24 сентября.

Кроме того, была представлены видеокарты RTX 3080 и 3070. GeForce RTX 3080 получила 10 ГБ памяти видеопамяти типа GDDR6X. Стоимость $700, а выход в продажу назначен на 17 сентября.

Самой доступной стала RTX 3070 8 ГБ GDDR6, ее ценник составляет $499. Но она появится чуть позже, ближе к середине октября.