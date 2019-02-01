ASUS презентовала видеокарты GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070

Сегодня NVIDIA покажет видеокарты линейки Ampere. Но ASUS решила не ждать отмашки и презентовала собственные версии видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. И это уже полноценный анонс с перечислением характеристик.

Сообщается, что новинки представлены в линейках ROG Strix, TUF Gaming и Dual, речь идёт о версиях GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 соответственно.

Источник подтверждает все основные спецификации, в том числе RT-ядра и тензорные ядра нового поколения, двукратное преимущество архитектуры Ampere над Turing по производительности на ватт, а также иные спецификации.

В частности, подтверждено, что RTX 3090 получит 5248 ядер CUDA и 24 ГБ памяти GDDR6X. У RTX 3080 — 4352 ядер CUDA и 10 ГБ памяти GDDR6X. Также подтвердилось, что у RTX 3070 есть всего 8 ГБ памяти типа GDDR6, частота которой будет ниже. Показатели GPU для младшей на сегодня модели не сообщаются.

Конструктивно модели почти одинаковы, различия лишь в дизайне кожухов охлаждения и количестве вентиляторов.

Отметим, что все карты поддерживают PCIe 4.0, так что новым «зелёным» ускорителям найдётся, что показать на фоне «красных».