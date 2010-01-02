Старт продаж RTX 3080 Founders Edition в России отложили на неопределённый срок

Многие геймеры рассчитывали уже в скором времени перейти на RTX 3080 Founders Edition от NVIDIA, но видимо, в ближайшее время эта задача для них будет неосуществима. А все дело в том, что на сайте производителя исчезла дата старта продаж. Если раньше это действо планировали начать 6 октября, то теперь дата неизвестна.

Более того, отсутствие желанного товара по более низкой цене теперь заставит пользователей приобретать более дорогие товары от других производителей. Если референсная модель от NVIDIA предлагалась по цене в 63,5 тыс. рублей, то модели сторонних производителей оказались дороже примерно на 1000 рублей.

Вообще, на данный момент приобрести продукцию 30-й линейки GeForce RTX очень проблематично, так как доступность ограничена. Да и вообще, как-то не пошли дела у производителя с этой линейкой, ведь раньше был отложен релиз более дешевого варианта – RTX 3070. Скорее всего, данная модель появится в продаже лишь под конец октября нынешнего года. Да и вообще, сам глава NVIDIA заявил, что эта линейка будет малодоступной вплоть до начала будущего года.