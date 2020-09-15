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Новости

GeForce RTX 3080 не обгоняет RTX 2080 вдвое — разница составляет 65-75%

В сети появились первые обзоры видеокарты GeForce RTX 3080. И, как оказалось, она действительно превосходит GeForce RTX 2080, хотя, само собой, разницы в два раза нет и в помине.

Как известно, во время анонса NVIDIA активно утверждала, что её новые карты вдвое превосходят RTX 2080. Но в реальности всё чуть иначе.

В среднем RTX 3080 быстрее RTX 2080 в разрешении 4K примерно на 65-75% в зависимости от игры, а RTX 2080 Ti новинка обгоняет в среднем на 30%, Учитывая цены, это весьма неплохой результат.

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К слову, если топовые карты AMD окажутся на уровне RTX 2080 Ti, то «зелёные» новинки смогут легко обгонять их примерно на те же 30%. И тут уже своё слово скажет цена.

Что касается энергопотребления, то RTX 2080 требуется около 220 Вт, а RTX 2080 Ti — около 280 Вт. При этом RTX 3080 берёт из блока питания уже 320 Вт, так что нужно позаботиться о более мощной системе питания.

В целом же, результаты хотя и не вызывают «вау-эффекта», но всё же впечатляют. А вот цены — наоборот. Похоже, что в России карты появятся с большой наценкой.

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Остаётся надеяться, что ретейлеры совладают с жадностью.

Источник:
Techpowerup, onlinetrade.ru
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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