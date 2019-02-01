Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 появилась в магазине до анонса

Не перестают появляться новости относительно новинки от NVIDIA – эталонной видеокарты GeForce RTX 3090. В интернете уже не единожды публиковались утечки. И вот, накануне презентации в одном из китайских магазинов, появились изображения новинки. Причем речь идет сразу о четырех версиях. Заметим, что на карточках товара видна не только стоимость, но и некоторые ключевые спецификации новинок.

Так сказать, инсайдером стал магазин Taobao, где и появились четыре модели из линейки видеокарт RTX 3090. Стоит сказать, что три из четырех новинок изготовлены в компании Colorful, а еще одна – ASUS. Модели RTX 3090 Vulcan X-OC, RTX 3090 Neptune D и GeForce RTX 3090 Vulcan X относятся к компании Colorful. А вот ROG Strix RTX 3090 OC – это детище компании ASUS.

К сожалению, более подробных данных нет, за исключением объема видеопамяти, который здесь 24 ГБ. Что касается стоимости будущих новинок, то модель GeForce RTX 3090 Vulcan-X оценена производителем в 2 476 долларов, ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3090 OC Gaming – в 2 767 долларов. Ожидается, что презентация новинок линейки GeForce RTX состоится уже 1 сентября.