Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

GeForce RTX 3070 начинают дорожать

Многие из нас хотели бы приобрести видеокарту GeForce RTX 3080 еще в самом начале ее поступления на прилавки магазинов, то увы, спрос превысил ожидания, а поэтому не всем хватило столь желанного продукта. Но это еще не самое плохое, ведь такой же спрос, а может даже и выше, ожидается на видеокарту RTX 3070, которая по производительности не должна уступать GeForce RTX 2080 Ti, при этом ценник не должен превысить 500 долларов. Не должен были превысить, но…

  • 2 18

Для покупки графический адаптер RTX 3070 станет доступен уже 15 октября, но уже сейчас настораживают цены, которые выставляют в местах продажи. Так, один из испанских магазинов добавил в свой ассортимент такую видеокарту, но цены уже превышают рекомендованную цену в 500 долларов. В среднем ценник RTX 3070 доходит до 550 евро, но есть места, где он достигает максимума, а это 680 евро. Подобная ситуация постигла и Британские острова, где вместо 470 фунтов, за видеокарту просят 530 фунтов.

Подпишитесь на The GEEK в Instagram
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить