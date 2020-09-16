NVIDIA GeForce RTX 3070 оказалась ровней RTX 2080 Ti — тесты подтверждают

В сети появились результаты тестирования NVIDIA GeForce RTX 3070 в игре Ashes of Singularity. Карта пока не выпущена на рынок, потому эти данные особо интересны для тех, кто хочет её купить. Судя по замерам, новинка не уступает топу прошлого поколения — RTX 2080 Ti.

Тестирование проводилось в привычных разрешениях 1080p и 4K, а также в нестандартном 2560×1080. Само собой, данные пока неофициальные.

При этом «тридцать семьдесят» на 15-20% слабее, чем RTX 3080, что соотносится с ранними утечками и предположениями. Сама карт выйдет в России через неделю, 29 октября. Её рекомендуемая цена составляет 45 тысяч рублей, однако реальная наверняка будет выше. Кроме того, на мировом рынке наблюдается дефицит этой модели, что может увеличить стоимость ещё больше.

Отметим также, что NVIDIA решила отменить усиленные версии RTX 3070 и 3080 с 16 и 20 ГБ видеопамяти. Возможно, это временное решение или просто слух.