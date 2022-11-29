Названы победители App Store Awards 2022 — лучшие игры и приложения

Компания Apple объявила победителей премии App Store Awards 2022. В рамках церемонии награды получили 16 приложений и игр для всей экосистемы Apple.
В этом году лауреаты премии App Store переосмыслили наш опыт работы с приложениями, которые предоставили свежие, продуманные и подлинные перспективы. От индивидуальных разработчиков до международных команд по всему миру, эти предприниматели оказывают значимое влияние и представляют, как приложения и игры влияют на наши сообщества и жизнь.Тим Кук
Для iPhone
Лучшее приложение: BeReal
BeReal — это приложение для обмена фотографиями, которое позволяет раз в день делиться жизненными моментами. Программа делает снимок на протяжении 2 минут каждый день, причём в разное время.
Лучшая игра: Apex Legends Mobile
Лучшей игрой стала мобильная версия Apex Legends, которая является одной из самых популярных королевских битв. В процессе игры можно открывать новых персонажей, обладающих уникальными способностями.
Для iPad
Лучшее приложение: GoodNotes 5
GoodNotes — это клиент для доступа к цифровым заметкам, который позволяет создавать, импортировать и редактировать документы в любом формате. Он может синхронизировать данные через iCloud.
Эта приключенческая головоломка происходит внутри загадочного куба, на каждой стороне которого расположен уникальный мир. Они кажутся не связанными между собой, но это лишь первое впечатление.
Для Mac
Лучшее приложение: MacFamilyTree 10
Это программа для построения генеалогического древа, которая позволяет создать историю своей семьи. В программе используются современные технологии, которые позволяют собрать максимум данных о своих предках.
Лучшая игра: Inscryption
Мрачная карточная игра Inscryption предложит roguelike с составлением колод, головоломки в духе квест-комнат и психологический хоррор в «одном флаконе». В игре предстоит создавать колоду лесных существ, чтобы обыграть Лешего.
Для Apple TV
Лучшее приложение: ViX
VIX — это бесплатный стриминговый сервис с тысячами часов контента на испанском языке. На нём есть тысячи часов контента. При это никакой платы не требуется.
Лучшая игра: El Hijo
Игровой спагетти-вестерн, в которой шестилетний мальчик свою мать. Мальчик спасается в монастыре, однако там происходит что-то неладное, и он планирует свой побег.
Для Apple Watch
Лучшее приложение: Gentler Streak
Gentler Streak — это трекер упражнений и занятий фитнесом, который позволит найти баланс между фитнесом и отдыхом. Система реагирует на готовность пользователя и предлагает ежедневные тренировки.
Для Apple Arcade
Лучшая игра: Wylde Flowers
Это трёхмерный симулятор жизни и фермерства с колдовским уклоном, где можно изучать мир, прокачивать героя, знакомиться и заводить романы.
Игра года в Китае
Лучшая игра: League of Legends Esports Manager
Этот симулятор управления киберспортивной командой по League of Legends, в котором можно собрать свою команду и вести её к победе. Сама игра находится в активной разработке.
Лучшие приложения и игры, которые оказали культурное воздействие:
- How We Feel — приложение позволяет пользователям выразить сложные эмоции словами и предлагает стратегии для изменения этих эмоций.
- Dot’s Home — игра затрагивает расовые предрассудки и взаимоотношения разных групп людей.
- Locket Widget — приложение-виджет, которое позволяет отправлять живые фотографии прямо на домашний экран. Это даёт возможность обеспечить тесную связь между близкими людьми.
- Waterllama — игра-приложение, которая напоминает, когда нужно пить воду.
- Благодаря красочному дизайну и ненавязчивым подсказкам Waterllama делает достижение целей по гидратации веселым, используя творческие задачи, напоминания и приятных персонажей, чтобы пользователи не сбились с пути.
- Inua – A Story in Ice and Time — игра в стиле мистического приключения, где герои исследуют исторические события, переплетающиеся с элементами инуитских традиций, фольклора и сказок.
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