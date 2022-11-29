Названы победители App Store Awards 2022 — лучшие игры и приложения

Компания Apple объявила победителей премии App Store Awards 2022. В рамках церемонии награды получили 16 приложений и игр для всей экосистемы Apple.

В этом году лауреаты премии App Store переосмыслили наш опыт работы с приложениями, которые предоставили свежие, продуманные и подлинные перспективы. От индивидуальных разработчиков до международных команд по всему миру, эти предприниматели оказывают значимое влияние и представляют, как приложения и игры влияют на наши сообщества и жизнь. Тим Кук

Для iPhone

Лучшее приложение: BeReal

BeReal — это приложение для обмена фотографиями, которое позволяет раз в день делиться жизненными моментами. Программа делает снимок на протяжении 2 минут каждый день, причём в разное время.

Лучшая игра: Apex Legends Mobile

Лучшей игрой стала мобильная версия Apex Legends, которая является одной из самых популярных королевских битв. В процессе игры можно открывать новых персонажей, обладающих уникальными способностями.

Для iPad

Лучшее приложение: GoodNotes 5

GoodNotes — это клиент для доступа к цифровым заметкам, который позволяет создавать, импортировать и редактировать документы в любом формате. Он может синхронизировать данные через iCloud.

Лучшая игра: Moncage

Эта приключенческая головоломка происходит внутри загадочного куба, на каждой стороне которого расположен уникальный мир. Они кажутся не связанными между собой, но это лишь первое впечатление.

Для Mac

Лучшее приложение: MacFamilyTree 10

Это программа для построения генеалогического древа, которая позволяет создать историю своей семьи. В программе используются современные технологии, которые позволяют собрать максимум данных о своих предках.

Лучшая игра: Inscryption

Мрачная карточная игра Inscryption предложит roguelike с составлением колод, головоломки в духе квест-комнат и психологический хоррор в «одном флаконе». В игре предстоит создавать колоду лесных существ, чтобы обыграть Лешего.

Для Apple TV

Лучшее приложение: ViX

VIX — это бесплатный стриминговый сервис с тысячами часов контента на испанском языке. На нём есть тысячи часов контента. При это никакой платы не требуется.

Лучшая игра: El Hijo

Игровой спагетти-вестерн, в которой шестилетний мальчик свою мать. Мальчик спасается в монастыре, однако там происходит что-то неладное, и он планирует свой побег.

Для Apple Watch

Лучшее приложение: Gentler Streak

Gentler Streak — это трекер упражнений и занятий фитнесом, который позволит найти баланс между фитнесом и отдыхом. Система реагирует на готовность пользователя и предлагает ежедневные тренировки.

Для Apple Arcade

Лучшая игра: Wylde Flowers

Это трёхмерный симулятор жизни и фермерства с колдовским уклоном, где можно изучать мир, прокачивать героя, знакомиться и заводить романы.

Игра года в Китае

Лучшая игра: League of Legends Esports Manager

Этот симулятор управления киберспортивной командой по League of Legends, в котором можно собрать свою команду и вести её к победе. Сама игра находится в активной разработке.

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