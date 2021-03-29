Названы даты релиза HarmonyOS и смартфона Huawei P50

В сети появились точные даты релизов операционной системы HarmonyOS 2.0 от компании Huawei и нового флагманского смартфона Huawei P50. По словам источника, их покажут на новой конференции Huawei Developer Conference 2021, которая в этом году может пройти с 24 по 26 апреля.

Как ожидается, новый флагман получит свежую ОС на релизе, после чего HarmonyOS появится и на других моделях. При этом отметим, что мировой релиз нового смартфона ожидается в мае.

Ранее мы уже сообщали, на каких смартфонах новая операционная система появится в первую очередь. В их числе есть такие модели:

Huawei Mate X2

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Скорее всего, со временем на HarmonyOS перейдут и другие решения компании.