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Новости

Названы даты релиза HarmonyOS и смартфона Huawei P50

В сети появились точные даты релизов операционной системы HarmonyOS 2.0 от компании Huawei и нового флагманского смартфона Huawei P50. По словам источника, их покажут на новой конференции Huawei Developer Conference 2021, которая в этом году может пройти с 24 по 26 апреля.

Как ожидается, новый флагман получит свежую ОС на релизе, после чего HarmonyOS появится и на других моделях. При этом отметим, что мировой релиз нового смартфона ожидается в мае.

Ранее мы уже сообщали, на каких смартфонах новая операционная система появится в первую очередь. В их числе есть такие модели:

  • Huawei Mate X2
  • Huawei Mate 40
  • Huawei Mate 40 Pro
  • Huawei Mate 40 Pro+
  • Huawei P40
  • Huawei P40 Pro
  • Huawei P40 Pro+

Скорее всего, со временем на HarmonyOS перейдут и другие решения компании.

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Источник:
GizChina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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