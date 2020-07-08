Названа предполагаемая дата релиза Android 11
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Новости

Названа предполагаемая дата релиза Android 11

Бета-версия Android 11 уже доступна для некоторых пользователей смартфонов Xiaomi, Oppo и Poco. Однако всем остальным она станет доступна лишь после релиза. И потому срок выхода является одним из важных вопросов.

В рамках саммита Hey Google, где обсуждались новинки систем для умного дома, компания показала видеоролик, который предположительно указывает на срок релиза Android 11. Судя по слайду, новинку стоит ожидать уже 8 сентября.

Отметим, что в заголовке сайта говорится буквально следующее — «Контрольный список для запуска Android 11 8 сентября». Потому, скорее всего, это правда. Дополнительным подтверждением является тот факт, что Google оперативно удалила видео с YouTube, однако данные уже разошлись по сети.

  • Android 11 Launch Date 696x332 1

Первыми, скорее всего, новинку получат смартфоны Google Pixel и, вероятно, Xiaomi и Redmi. Другим же придётся дожидаться, пока производители обновят свои прошивки и интегрируют в них фирменные сервисы.

Отметим, что Android 11 должна получить ряд механизмов безопасности, улучшение стабильности работы, а также систему Bubbles, которая позволит выводить на экран «пузырьки» бесед для любых мессенджеров. Сейчас такое есть только у Facebook Messenger.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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