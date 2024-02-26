Названа новая вероятная дата выхода Nintendo Switch 2

Японское издание Nikkei сообщает, что запланированный на 2024 год релиз нового поколения игровой консоли Nintendo, известной как Switch 2, перенесен на март 2025 года.

Такое решение является частью стратегии компании Nintendo, направленной на гарантирование гладкого старта продаж с достаточным количеством консолей в наличии и сильным набором игр. Перенос даты выпуска предоставляет разработчикам больше времени для полировки игр, которые будут доступны на момент запуска новой консоли.

Информация о характеристиках Switch 2 пока ограничена, но согласно слухам, новая консоль будет обладать увеличенным экраном, совместимостью с играми предыдущей версии Switch и улучшенной производительностью, обеспечивающей стабильное воспроизведение игр в разрешении 1080p, что делает её по производительности сопоставимой с Xbox Series S.

Подробнее о том, что известно о Nintendo Switch 2, читайте в материале.