Nintendo Switch 2 получит обратную совместимость с играми оригинальной консоли

В сети появляется все больше информации о будущей Nintendo Switch 2, которую могут анонсировать уже в марте. Новые данные свидетельствуют о том, что Nintendo решила добавить одну крайне востребованную функцию в свою следующую консоль.

По словам инсайдера NateTheHate, консоль получит обратную совместимость с играми оригинальной Switch. Он отметил, что сейчас разработчики активно тестируют данную возможность. Пока остается загадкой, стоит ли ждать улучшения производительности проектов из каталога первой консоли.

В сентябре инсайдер сообщил, что Switch 2 сможет запускать The Legend of Zelda: Breath of the Wild в разрешении 4K с частотой кадров 60 FPS. Тогда он ссылался на презентацию разработчиков, которую Nintendo якобы провела за закрытыми дверями на Gamescom 2023.