Nintendo Switch 2 получит 8-дюймовый ЖК-дисплей

Аналитик компании Omdia Хироси Хаясе, рассказал о планах Nintendo выпустить свою следующую портативную консоль с 8-дюймовым ЖК-дисплеем в 2024 году.

Прогнозируется, что выход новой консоли приведет к заметному увеличению поставок дисплеев для развлекательных устройств в 2024 году. Представитель Nintendo отказался комментировать заявления Хаясе по запросу агентства Bloomberg.

Это не первый случай появления утверждений о 8-дюймовом экране следующей консоли Nintendo. В 2023 году подобную информацию раскрывали некоторые инсайдеры, но она пока не получила подтверждения от более авторитетных источников.

Nintendo Switch Lite / фото The GEEK

В случае подтверждения прогнозов аналитика, следующая консоль Nintendo станет лидером по размеру экрана среди устройств компании. Стоит отметить, что стандартная ЖК-модель Switch оснащена 6,2-дюймовым экраном, OLED-версия — 7-дюймовым, а у Switch Lite диагональ экрана составляет 5,5 дюйма.

Ранее в пресс-релизе крупного производителя аудиоэлектроники Altec Lansing была представлена информация, что Nintendo Switch 2 ожидается в сентябре 2024 года.