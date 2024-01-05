Что известно о Nintendo Switch 2: характеристики, дизайн, цена и дата выхода

В начале 2024 года вновь начали активно распространяться слухи о том, что Nintendo работает над новой версией популярной игровой приставки Nintendo Switch. Первые подозрения о разработке нового устройства появились еще в 2023 году, после того, как компания зарегистрировала торговую марку «Nintendo NX», в названии которой некоторые увидели кодовое имя новой приставки. Рассказываем о том, что известно о Nintendo Switch 2 и какой она может быть.

Технические характеристики Nintendo Switch 2

Официальной информации о характеристиках приставки нет, однако, анализ текущих тенденций и утечек данных позволяет предположить ряд ключевых особенностей будущего устройства.

Ожидается, что в Nintendo Switch 2 будет использован улучшенный чип NVIDIA Tegra X1, который превосходит по производительности текущую модель. Это улучшение позволит повысить детализацию и частоту кадров в играх. Вероятно, новая модель получит графический чип Volta или Ampere от NVIDIA, что обеспечит улучшенную производительность и поддержку современных графических технологий, таких как трассировка лучей и HDR.

Инсайдеры Kopite7Kimi и KittyYYuko отметили, что «сердцем» Nintendo Switch 2 может стать чип Tegra T239 с 8 ядрами ARM Cortex-A78 и графической системой на архитектуре Ampere от NVIDIA с 1280 процессорными ядрами.

Увеличенный объем оперативной памяти сделает работу игр более плавной, в частности были слухи о 12 ГБ ОЗУ (для сравнения, нынешняя версия Nintendo Switch имеет 4 ГБ). Предполагается, что Nintendo Switch 2 будет иметь конфигурации от 128 ГБ до 512 ГБ внутренней памяти с поддержкой карт microSD для ее расширения. Кроме того, ожидается наличие USB Type-C для более быстрой зарядки и передачи данных.

Дизайн приставки

Несмотря на улучшения «железа», приставка, скорее всего, сохранит дизайн предыдущей модели, но получит улучшения в эргономике и качестве сборки, включая более прочные материалы и улучшенные Joy-Con.

Что касается экрана, то новую модель оснастят дисплеем с повышенным разрешением и поддержкой динамических разрешений для более детализированной графики и плавной анимации. В частности, инсайдер Nate the Hate сообщал о 8-дюймовом IPS-дисплее.

При этом в сети появилась информация о том, что Nintendo ведет переговоры с Samsung Display о поставках OLED-панелей следующего поколения для различных устройств. В связи с этим, по слухам, Nintendo Switch 2 может быть представлена в двух версиях: дешевая с ЖК-панелью и более дорогая с OLED-экраном.

Стоимость и дата выхода

Аналитик Серкан Тото предполагает, что стоимость Nintendo Switch 2 составит $400 (~36 000 рублей), и скорее всего, это будет не революция, а улучшенная версия существующей модели. По его словам, вероятно также повышение цен на игры до $70, аналогично другим консолям нового поколения.

Бывшие сотрудники Nintendo предсказывают, что официальный анонс Nintendo Switch 2 может состояться в июне-июле 2024 года, а запуск – 1 сентября. Они также предполагают обратную совместимость новой консоли с играми предыдущей модели и возможный выпуск двух версий: одной с цифровой обратной совместимостью и более дорогой с поддержкой картриджей. Стоимость они также оценивают в $400.

Какой будет Nintendo Switch 2?

Исходя из этого можно предположить, что Nintendo Switch 2 станет значительно улучшенной версией своего предшественника, с акцентом на повышенную производительность и улучшенные игровые возможности. Однако, следует помнить, что все перечисленные особенности пока остаются предварительными и могут измениться в ходе разработки.