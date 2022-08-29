NASA перенесло запуск лунной ракеты «Артемида-1»

Агентство NASA отложило запуск тяжёлой 100-метровой ракеты SLS в рамках миссии «Артемида-1». Это произошло во время двухчасового «окна запуска» через 10 минут после запланированного времени старта. Ближайшее «окно» — 2 сентября.

Как оказалось, инженеры не смогли устранить утечку хладагента в одном из двигателей, что не позволяло вывести его в рабочий режим.

Предполагалось, что ракета отправится в космос с кораблём «Орион», который выведут на орбиту вокруг Луны. В нём в этой миссии полетят манекены, оснащённые рядом датчиков и детекторов, что позволит отслеживать ситуацию на борту.

Планируется, что корабль выйдет на дальнюю орбиту вокруг Луны и через 42 дня вернётся на Землю. По данным NASA «Орион» окажется дальше от Земли, чем любой предыдущий космический корабль с людьми на борту — на расстоянии порядка 64 тысячи километров.

Пилотируемый полёт запланирован на 2024 год в рамках миссии Артемида-2»: планируется использовать же корабль, но уже с четырьмя астронавтами. Третья миссия запланирована на 2025 год. Там уже ожидается высадка.

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