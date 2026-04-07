Экипаж «Артемиды-2» улетел дальше от Земли, чем кто-либо в истории

NASA завершило один из ключевых этапов миссии «Артемида-2». Корабль Orion с экипажем на борту выполнил облёт Луны и начал возвращение к Земле.

Во время полёта астронавты удалились от планеты на 406 700 км. Таким образом экипаж установил новый рекорд по максимальной дальности для пилотируемой миссии, превзойдя достижение, державшееся со времён «Аполлона-13».

После облёта Луны корабль лег на обратный курс. Сейчас Orion движется к Земле без активной работы двигателей, используя инерцию и гравитацию.

Следующий важный этап миссии — приводнение в Тихом океане. Планируемая дата 10 апреля.