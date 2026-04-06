Orion максимально сблизился с Луной и вышел на траекторию облёта | The GEEK
Orion максимально сблизился с Луной и вышел на траекторию облёта

Во время пролёта корабль временно теряет связь с Землёй, а затем начнёт возвращение домой.
Корабль Orion с экипажем миссии «Артемида-2» вышел к Луне на шестой день полёта и начал гравитационный манёвр вокруг спутника. Миссия остаётся первым пилотируемым облётом Луны со времён программы Apollo и рассчитана примерно на десять дней. 

По данным NASA, Orion вошёл в сферу притяжения Луны ночью 6 апреля, после чего экипаж приступил к подготовке к пролёту. В ходе этого этапа астронавты должны провести наблюдения поверхности, включая съёмку обратной стороны спутника. 

Ключевой участок пролёта занимает несколько часов. Во время прохождения за Луной связь с кораблём прерывается примерно на 40 минут, поскольку спутник полностью закрывает радиосигнал для земной инфраструктуры связи. После выхода Orion из-за Луны корабль должен продолжить курс на Землю. 

Orion максимально сблизился с Луной и вышел на траекторию облёта
Одновременно NASA уже показало свежий снимок обратной стороны Луны. Для пилотируемой миссии такие кадры стали первыми со времён лунной программы 1970-х годов.

Во время облёта экипаж также должен обновить рекорд по самой дальней дистанции от Земли среди пилотируемых миссий, превзойдя показатель Apollo 13. Кроме того, NASA ведёт прямую трансляцию миссии на YouTube. После завершения пролёта агентство также обещает опубликовать новые фотографии высокого качества.

